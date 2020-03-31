Информация о приостановке призыва в армию в Петербурге опровергнута

Информация о приостановке призыва в армию в Петербурге опровергнута
На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Данные об остановке набора призывников из-за коронавируса не соответствуют действительности. Об этом сообщил замначальника штаба Западного военного округа по организационно-мобилизационной работе полковник Юрий Брезгин.

Петербургский военком начал все необходимые мероприятия по призывы в соответствии с указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Также, в ведомстве уточнили, что отправка новобранцев в различные войска будет организована с учетом всех ограничительных мер, которые ввелись в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за коронавируса приостановили весенний призыв в армию. Сообщалось, что возобновление призыва будет совершено после особого указания, а первые будущие армейцы будут направлены в места службы после 20 мая.

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