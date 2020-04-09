Обвиняемый в убийстве историк Соколов предстанет перед судом в мае

Октябрьский районный суд Петербурга 13 мая рассмотрит уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве. Заседание перенесено в связи с карантином по коронавирусу в СИЗО-1 «Кресты».

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020 в 12.00», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание должно было состояться 9 апреля. Однако в виду карантина Соколова невозможно доставить в суд. Слушание уголовных дел по существу по видеоконференцсвязи не предусмотрено законом.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. В ноябре его задержали на набережной реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором находились отрезанные женские руки. По версии следствия, Соколов застрелил девушку из самодельного обреза, а после расчленил её тело. Решением суда историк заключен под стражу до 23 сентября 2020 года.