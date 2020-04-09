Завод Hyundai в Петербурге подарил детским врачам 18 новых машин

Завод Hyundai в Петербурге подарил детским врачам 18 новых машин
Глава города передал руководству компании благодарственное письмо. Фото: www.gov.spb.ru

Петербургский филиал южнокорейского автомобильного завода Hyundai по инициативе генерального директора предприятия Сона Кёнгсу передал детским врачам города 18 новых автомобилей Hyundai Solaris.

Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали в пресс-службе городской администрации. На торжественной церемонии передачи машин присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, автомобили получат в распоряжение детские поликлиники в каждом районе города.

В сложившейся непростой эпидемиологической обстановке рабочий транспорт поможет врачам быстрее и безопаснее добираться до маленьких пациентов. Отметим, что сам завод Hyundai в Петербурге сейчас временно остановил деятельность. Все работники предприятия находятся дома, зарплаты сотрудников сохранены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что бизнесмены Васильевского острова помогли сформировать продуктовые наборы для пенсионеров.

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