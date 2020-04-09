Завод Hyundai в Петербурге подарил детским врачам 18 новых машин

Петербургский филиал южнокорейского автомобильного завода Hyundai по инициативе генерального директора предприятия Сона Кёнгсу передал детским врачам города 18 новых автомобилей Hyundai Solaris.
Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали в пресс-службе городской администрации. На торжественной церемонии передачи машин присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, автомобили получат в распоряжение детские поликлиники в каждом районе города.
В сложившейся непростой эпидемиологической обстановке рабочий транспорт поможет врачам быстрее и безопаснее добираться до маленьких пациентов. Отметим, что сам завод Hyundai в Петербурге сейчас временно остановил деятельность. Все работники предприятия находятся дома, зарплаты сотрудников сохранены.
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