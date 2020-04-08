Пожилых жителей Васильевского острова обеспечили продуктовыми наборами

К наборам прилагается памятка с номером телефона, по которому можно обратиться, если понадобится помощь. Фото: pixabay.com

К наборам прилагается памятка с номером телефона, по которому можно обратиться, если понадобится помощь. Фото: pixabay.com

Замглавы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев рассказал, что с формированием бесплатных продуктовых наборов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции, помогают бизнесмены.

Предприниматели активно выделяют средства на покупку продуктов первой необходимости для пожилых петербуржцев, которые вынуждены постоянно находиться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Благодаря помощи бизнесменов, продуктовый набор значительно расширяется. Сейчас туда входит гречневая крупа, рис, макароны, сахар-песок, молоко, яйца, конфеты, рыбные консервы, тушенка и подсолнечное масло.

Сформированные наборы раскладывают по коробкам и развозят по адресам. Иногда раздают продукты и сами представители администрации. Так, несколько наборов раздал и Игорь Пономарев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учащимся школ и колледжей Петербурга раздадут 255 тысяч продуктовых наборов.