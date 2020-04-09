В штате Нью-Йорк рекордное число жертв коронавируса

За сутки скончались 799 человек, число смертей растет.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что Нью-Йорк побил рекорд по числу жертв коронавируса за сутки. Если седьмого числа от инфекции скончались 779 человек, то восьмого – на 20 человек больше. Куомо заверил, что цифра будет расти, как это было и до этого.

При этом политик отметил, что есть и хорошие новости. За последнее время все меньше людей нуждаются в госпитализации и подключению к аппарату ИВЛ.

Напоминаем, что на данный момент от коронавируса погибли более 79 тысяч человек по всему миру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист, скрывшая поездку в Испанию, не считает себя виноватой. Она не рассказала о своей поездке за границу, во время которой и заболела коронавирусом.