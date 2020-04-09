Инфекционист, скрывшая поездку в Испанию, не считает себя виноватой

Инфекционист, скрывшая поездку в Испанию, не считает себя виноватой
Врач лечится от коронавируса. Фото: Pixabay

Она не рассказала о своей поездке за границу, во время которой и заболела коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем пишет «МК». Бывший главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова заявила, что абсолютно не считает себя виноватой в том, что скрыла поездку в Испанию и заболела коронавирусом. При этом женщина не делится своей версией произошедшего.

«Возможно, в будущем, но не сейчас. Мне есть что сказать»,

— отметила Санникова.

Врач уверила, что считает свою репутацию незапятнанной и боится, что любое ее высказывание по теме раздует скандал. Санникова отказалась комментировать то, что из-за нее заболели сразу несколько человек. Сама инфекционист лежит в стационаре – у нее слабость и одышка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эпидемиологи из Петербурга развеяли популярные мифы о коронавирусе. Во-первых, специалисты отмечают, что одержимость медицинскими масками практически бесполезна

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Инфекционист, скрывшая поездку в Испанию, не считает себя виноватой