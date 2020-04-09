В Ленобласти 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве соперника

Бездыханное тело местного жителя нашли в дачном доме.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области. Все случилось в деревне Борисова Грива. По предварительным данным, инцидент произошел пятого декабря 2019 году. Двое мужчин повздорили из-за возлюбленной. Не выдержав оскорблений, гражданин в состоянии алкогольного опьянения набросился на оппонента и нанес ему несколько ударов ножом. В результате 47-летний мужчина скончался на месте из-за серьезности травм.

В его смерти винят 63-летнего гражданина. Мотивом, скорее всего, стала ревность. В отношении него возбудили уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе задержали мужчину, который напал на свою жену с ножом. К счастью, крики пострадавшей встревожили других жильцов дома, которые оперативно обратились в правоохранительные органы.