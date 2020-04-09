Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который напал на свою жену с ножом

Вечером 8 апреля сотрудники управления вневедомственной охраны по Петербургу задержали во Фрунзенском районе мужчину, который совершил вооруженное нападение на свою супругу.

Трагическое происшествие случилось в одном из домов на Стрельбищенской улице. По неизвестной причине между супругами возник конфликт, в ходе которого дискуссия достигла такого накала, что петербуржец выхватил нож и нанес женщине несколько порезов кистей рук.

К счастью, крики пострадавшей встревожили других жильцов дома, которые оперативно обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии. Нападавшего задержали, а его супругу отправили в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Ленинградской области подозревают в поджоге своей сожительницы.