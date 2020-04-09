В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы

Оперативная съемка на месте преступления. На снимке следы поджога. Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Оперативная съемка на месте преступления. На снимке следы поджога. Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Сотрудники правоохранительный органов Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в совершении жестокого преступления.

Трагический инцидент произошел в ночь на 8 апреля, в деревне Гостилицы Ломоносовского района. В результате совместных возлияний 32-летний молодой человек и его 24-летняя соседка крупно повздорили. По неизвестной причине, мужчина решил вытолкать сожительницу на лестничную клетку, а затем облить воспламеняющейся жидкостью и поджечь.

К счастью, спасти девушку успели соседи, которые помешали преступнику завершить начатое. Они сбили огонь и вызвали медиков. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказана вся необходимая помощь. Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный житель Петербурга попытался избить полицейского, за что может получить уголовный срок.