В Ленобласти разыскивают водителя, сбившего двух подростков

В Ленобласти разыскивают водителя, сбившего двух подростков
Пострадавшие госпитализированы. Фото: Pixabay

Два подростка 14-ти и 16-ти лет получили травмы в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области . Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Согласно данным регионального УГИБДД, все произошло накануне вечером, 9 апреля, в поселке Будогощь. Примерно в 21.25 около дома №6а по Железнодорожной улице водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двух подростков во время обгона. Мальчики шли по обочине дороги, не оборудованной тротуаром.

Оба пострадавших госпитализированы. Степень тяжести их травм устанавливается.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, устроившего ДТП с пострадавшими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время самоизоляции на Выборгском сразу два ДТП.

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В Ленобласти разыскивают водителя, сбившего двух подростков