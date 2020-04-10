В Германии число зараженных коронавирусом превысило 113 тысяч человек

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 113 тысяч человек
Флаг Германии.Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Германии достигло 113 525. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

От коронавируса скончались 2 373 человек. Выздоровели 53 913 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 605 372 человека. Скончались 95 753, при этом 356 952 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса. Одноразовые перчатки, по его мнению, абсолютно бесполезны.

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Германия заражение коронавирус
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