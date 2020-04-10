Четверо пенсионеров в Петербурге отдали лжебанкирам больше 1,5 млн

Четверо пенсионеров в Петербурге отдали лжебанкирам больше 1,5 млн
Пенсионеры отдали мошенникам деньги. Фото: pixabay.com

В Петербурге четверо пенсионеров пострадали от действий мошенников. Под видом банковских сотрудников злоумышленники выманили у них порядка 1,67 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, одна из пенсионеров отдала мошенникам 1,05 млн рублей, другой — 165 тыс., третья — примерно 100 тыс., четвертый — 358 тыс. рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков. Первая пенсионерка говорила якобы с сотрудником «Тинькофф». Еще одна петербурженка пострадала от действий сразу двух мошенников: лжесотрудников Сбербанка и банка «Ренессанс». Двум другим злоумышленники представились работниками ВТБ.

Неизвестные сообщили о подозрительной активности на счете, либо о дополнительных выплатах для пенсионеров.

По факту одного из инцидентов возбуждено уголовное дело. Решение по трем другим пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжесотрудник банка похитил деньги с карты пенсионерки.

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