В России подтвердили 1786 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у жителей 57 регионов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса нового типа, общее число заболевших в России составляет 11 тыс. 917. Случаи заражения подтверждены в 82 регионах страны.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Москве — 1 тыс. 124. В Подмосковье подтверждено 182 новых случая, в Коми — 58, в Петербурге — 35, в Ульяновской области — 34.

«За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», — уточнили в оперативном штабе.

Количество выздоровших достигло 795.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в Германии достигло 113 тыс. 525. Скончались от болезни 2 тыс. 373 человек, выздоровели — 53 тыс. 913 человек.