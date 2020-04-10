В Красносельском районе избили и ограбили мужчину

Ему удалось сбежать от нападавших и обратиться за помощью.

Происшествие произошло ночью 9 апреля. Полиция узнала о случившемся после того, как мужчина уже утром того же дня пришел в организацию на Петергофском шоссе с ранениями и попросил оказать помощь. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что пострадавший мужчина, являющийся гражданином одной из стран средней Азии, подвергся нападению 4 неизвестных, которые схватили его и посадили в свой автомобиль. Сначала у жертвы украли телефон, а после привезли в его квартиру на улице Летчика Пилютова, и начали вымогать деньги в размере 3500 долларов, попутно нанося увечья и удары ножом.

Пострадавшему удалось сбежать.

В данный момент полиция устанавливает все детали случившегося. Нападавших объявили в розыск. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные избили пьяного петербуржца и бросили умирать.