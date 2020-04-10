В пятницу утром Петербург попал в тройку лидеров по уровню самоизоляции

В пятницу утром Петербург попал в тройку лидеров по уровню самоизоляции
Петербург. Фото: Baltphoto

Речь идет о городах-миллионниках.

По состоянию на утро 10 апреля, в городе на Неве многие находились дома. Об этом свидетельствовал рейтинг в 4,5 балла в 7 утра. Позднее, в 8 утра баллы уменьшились до 3,7. Скорее всего, это связано с необходимостью некоторых граждан продолжать работу в длинные нерабочие дни. Чуть позже, уже в 10 утра, показатель снизился до 3,1. Согласно сервису «Яндекса», это означает, что на улицах города есть люди.

Совсем недавно, во вторник, 7 апреля, показатель был еще более низким. На улицах находились люди, а на дорогах образовывались пробки. Тогда «Яндекс» сообщал о показателе в 2,8 балла. В тот день в Петербурге стояла теплая, солнечная погода. Возможно, кто-то не выдержал нахождения в самоизоляции и отправился ненадолго погулять. Также, такой показатель может быть связан, что некоторым предприятиям с начала новой недели все-таки разрешили продолжать работу, поэтому сотрудники поспешили вернуться к выполнению своих обязанностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Яндексе» продемонстрировали изменения индекса самоизоляции в Петербурге.

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