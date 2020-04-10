В Ленобласти за сутки выявлено 17 заражений COVID-19

Семнадцать человек заразились коронавирусом в Ленобласти. Фото: pixabay

Семнадцать человек заразились коронавирусом в Ленобласти. Фото: pixabay

За последние сутки в Ленинградской области врачи поставили диагноз COVID-19 17-ти местным жителям.

Как сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в 14 населенных пунктах Ленобласти.

Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у жителей населенных пунктов Мурино, пос. им. Морозова, Ковалево, Рощино, Рождествено, Ковшово, Меньково, Высокоключевой, Русско-Высоцкое, Ольховка, Тельмана, Пикалево и Тосно.

На сегодняшний день в Ленинградской области зафиксировано 129 случаев инфицирования. Трех пациентов выписали из больниц после выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 1786 новых случаев коронавируса.