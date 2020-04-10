Глава ВМС США ушел в отставку после того, как 416 моряков на атомном авианосце заболели COVID-19

Речь идет о и.о министра морского флота Томасе Модли и авианосце «Теодор Рузвельт». Об этом сообщил CNN, 9 апреля.

Ранее Модли уволил капитана корабля, который предупредил о существовании угрозы эпидемии и требовал провести эвакуацию экипажа. Обращение капитана попало в СМИ, из-за чего он лишился работы. Модли подчеркнул, что капитан предал свой долг и выставил секретную информацию на всеобщее обозрение.

Сообщается, что вирус диагностировали у одного из моряков, которого отправили в реанимацию в тяжелом состоянии на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана. После инцидента уже бывший глава морского флота прилетел к морякам и обратился с речью о том, что требования, озвученные капитаном — глупость.

Только, позднее выяснилось, что вирусом оказались инфицированы уже 416 моряков. В настоящее время тесты проведены у 97% экипажа.

После увольнения капитана, Бретта Козье, спустя неделю смогли эвакуироваться с корабля пока лишь 2329 моряков из 4800.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 408 человек.