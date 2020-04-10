В Ленобласти нашли плантацию конопли

В Ленобласти нашли плантацию конопли
Подозреваемые ответят за незаконные действия. Фото: Baltphoto

Граждан, подозреваемых в хранении и разведении запрещенного растения, уже задержали.

Находку удалось обнаружить в среду, 8 апреля, во Всеволожском районе Ленобласти. Правоохранители из Управления по контролю за оборотом наркотиков Петербурга и Ленобласти совместно задержали пятерых садоводов-любителей, которые могут быть причастны к разведению наркотических растений. В составе организованной группы находились четверо мужчины и одна женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска на плантации были найдены и изъяты почти 6 кг конопли, а также 65 растущих кустов. Помимо этого, был изъят инвентарь для выращивания. Все это отправится на экспертизу.

По факту обнаружения незаконного выращивания наркотических растений возбуждено уголовное дело по ч 2 статьи 228 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в промзоне Струнино обнаружили 3 тыс. кустов каннабиса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти конопля ленобласть плантация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в квартире у местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы
Женщину госпитализировали после ДТП с легковушкой и большегрузом на М-11
Двум петербургским фирмам грозят штрафы до полумиллиона за работу в карантин
Студенты Политеха впервые сдали зачет в онлайн-формате
В Ленобласти нашли плантацию конопли
Правительство выкупило акции Сбербанка у ЦБ
Глава ВМС США ушел в отставку после того, как 416 моряков на атомном ...
Единственную поликлинику в Красном Селе закрыли на дезинфекцию