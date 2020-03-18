В промзоне Струнино обнаружили 3 тыс. кустов каннабиса

Плантацию развели нелегалы, которые проживали неподалеку.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на правоохранительные органы. Три тысячи кустов конопли обнаружили в промзоне города Струнино – там же проживали нелегалы, владеющие незаконным бизнесом. При осмотре нашли также оборудованные помещения, в которых поддерживалась определенная температура, свет и вентиляция для выращивания кустов. Отмечается, что полицейские изъяли три тысячи конопляных кустов и 8,5 килограммов готовых наркотических средств.

В отношении нелегалов возбудили уголовно дело. Пока что не выяснены все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в каршеринговом Mercedes нашли два свертка с наркотиками. В салоне кроме водителя находились пассажиры в состоянии не только наркотического, но и алкогольного опьянения.