Петербуржцам грозит ответственность за посещение подпольных ресторанов

Петербуржцам грозит ответственность за посещение подпольных ресторанов
Для посещения закрыты бары, рестораны и кафе Фото: Pixabay

Смольный опубликовал поправки в постановление, регулирующее жизнь города во время «президентских каникул».

Теперь ответственность за нарушения грозит не только организациями, но и простым гражданам.

Согласно новым поправкам, теперь запрещена не только работа музеев, ресторанов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, аквапарков и торговых центров, но и посещение их петербуржцами.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор. Для посещения закрыты детские площадки, бары, рестораны, кафе и парки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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