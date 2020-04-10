Умер известный петербургский путешественник

Причиной смерти Александра Норко стало отравления.

Велосипедист скончался в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщила его жена Лариса Норко в социальной сети «Вконтакте».

В конце марта мужчина сообщил в социальных сетях, что от мировых событий стоит абстрагироваться, чтобы не сойти с ума. Для этого он отправился с палаткой на природу.

Перед смертью Норко сообщил жене, что нашел корни кувшинки и решил их сварить, чтобы употребить в пищу. Решение стало фатальным, потому что растением оказался ядовитый вех обыкновенный.

Жена погибшего рассказала, что он случайно повторил судьбу известного философа Сократа, отравившегося тем же растением.

Мужчина был известен как велосипедист-путешественник, который объездил много стран в мире. Из Петербурга на двухколесном транспорте он совершил пробег до Египта и Сингапура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в «Яндекс.Такси».