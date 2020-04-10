Ленобласть ввела новые выплаты на детей от 3-7 лет

Ленобласть ввела новые выплаты на детей от 3-7 лет
Прожиточный минимум для расчета отношения к нему среднедушевого дохода семьи также будет браться за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Фото: pixabay

Законодательное собрание Ленобласти приняло внесенные главой региона Александром Дрозденко поправки в Социальный кодекс о ежемесячных выплатах на детей из малоимущих семей в возрасте от трех до семи лет.

Согласно проекту, для повышения доходов семей с детьми с начала 2020 года устанавливаются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, данная мера соцподдержки в настоящем году должна коснуться более 12 тыс. детей в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малоимущие петербургские семьи с детьми с июня могут получать выплаты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты ленобласть постановление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ставшая «случайно» гендиректором петербурженка окажется в суде
Миндзрав расскажет, чем стоит питаться во время коронавируса
После несчастного случая на Ижорских заводах возбудили уголовное дело
Аспирант ИТМО разрабатывает систему выявления фейков
В Карелии с 16 апреля разрешат работу малых и средних предприятий
В выходные в Петербурге пройдет дождь
В Китае перестали считать собак съедобными животными
В правительстве Британии рассказали о состоянии Бориса Джонсона