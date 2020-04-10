Ленобласть ввела новые выплаты на детей от 3-7 лет

Прожиточный минимум для расчета отношения к нему среднедушевого дохода семьи также будет браться за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Фото: pixabay

Прожиточный минимум для расчета отношения к нему среднедушевого дохода семьи также будет браться за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Фото: pixabay

Законодательное собрание Ленобласти приняло внесенные главой региона Александром Дрозденко поправки в Социальный кодекс о ежемесячных выплатах на детей из малоимущих семей в возрасте от трех до семи лет.

Согласно проекту, для повышения доходов семей с детьми с начала 2020 года устанавливаются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, данная мера соцподдержки в настоящем году должна коснуться более 12 тыс. детей в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малоимущие петербургские семьи с детьми с июня могут получать выплаты.