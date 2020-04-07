Малоимущие петербургские семьи с детьми с июня могут получать выплаты

Для получения выплаты необходимо подать заявление в районную администрацию по месту жительства. Также можно воспользоваться порталом госуслуг или почтой. Фото: pixabay.com

Для получения выплаты необходимо подать заявление в районную администрацию по месту жительства. Также можно воспользоваться порталом госуслуг или почтой. Фото: pixabay.com

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает законопроект о дополнительной материальной поддержке малоимущих семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет.

Выплаты на каждого ребенка можно получать, если суммарный доход семьи не превышает размер прожиточного минимума на каждого её члена. В таком случае, каждому ребенку выделят сумму в размере 50% прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за матпомощью. Таким образом, в 2020 году на выплату в размере 5588 рублей могут рассчитывать 35 222 ребенка.

На эти цели из городского бюджета выделили 1,488 миллиардов рублей и еще 873,8 миллионов рублей поступит из федерального бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Политехнический институт предоставит студентам денежные выплаты, вне зависимости от формы обучения: бюджетной или платной.