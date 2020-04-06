Политех выплатит своим студентам материальную помощь

Политех выплатит своим студентам материальную помощь
Политехнический университет Петра Великого. Фото: spbstu.ru

Такое решение принял ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Выплата будет единовременной и поддержит учащихся в непростые времена, которые настали из-за коронавирусной инфекции.

Средства в размере 2200 рублей смогут получить студенты очной формы обучения, получающие высшее или среднее профессиональное образование. При этом, неважно на бюджетной форме учится студент или платно. Иностранцы и аспиранты тоже получат выплату. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Материальная помощь будет оказана с помощью средств, выделенных из резервного фонда университета.

Подобное решение Рудской объяснил тем, что в период эпидемии любая помощь будет кстати. Поэтому студенты могут рассчитывать на поддержку от своего учебного заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского Политеха перешли на удалённую работу.

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