Сотрудники петербургского Политеха перешли на удалённую работу

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) перевел сотрудников на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение приняло руководству вуза.

Это касается нескольких категорий персонала. Среди них – работники, имеющие малолетних детей и детей школьного возраста, люди старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются ослаблением иммунитета.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 199 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.