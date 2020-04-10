Ставшая «случайно» гендиректором петербурженка окажется в суде

Ставшая &#171;случайно&#187; гендиректором петербурженка окажется в суде
Уголовное дело рассмотрит суд. Фото: pixabay

В Северной столице перед судом предстанет местная жительница, которая стала гендиректором фирмы, не догадываясь об этом.

По данным следствия, 40-летняя женщина за деньги предоставила злоумышленнику свой паспорт для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Как сообщает пресс-служба Следкома, в октябре прошлого года сотрудники МИФНС ничего не подозревая внесли изменения в запись ЕГРЮЛ указанной коммерческой структуры о ней, как гендиректоре.

Позже выяснилось, что женщина всего лишь подставное лицо и соответствующей деятельности она не вела.

Уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после несчастного случая на Ижорских заводах возбудили уголовное дело.

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