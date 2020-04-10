После несчастного случая на Ижорских заводах возбудили уголовное дело

Прокуратура Колпинского района почти полгода вела проверку после несчастного случая на Ижорских заводах. В прошлом году одного из работников придавило грузом.
Все произошло в октябре 2019 году на производстве ПАО «Ижорские заводы». Тогда мужчина, работающий стропольщиком, получил тяжелые травмы, ему потребовался длительный курс восстановления.
Как сообщила прокуратура Петербурга, несчастный случай произошел из-за того, что руководство завода не обеспечило безопасность сотрудников в цеху.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кронштадтская прокуратура защитила права бизнесмена и избавила его от штрафа.