Кронштадтская прокуратура защитила права бизнесмена и избавила его от штрафа

В Северной столице прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

В ходе проверки выяснилось, что местного бизнесмена признали виновным в допуске к пользованию транспортным средством с нарушением требований по использованию тахографа.

Как сообщила пресс-служба надзорного органа, предприниматель, по решению районного ОГИБДД ОМВД РФ, должен был заплатить штраф в размере 15 тыс рублей.

Однако это решение было неправомерным: гражданин впервые был пойман на административном правонарушении, и потому ему должны были выписать только предупреждение.

В итоге требование прокуратуры было исполнено.

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