С понедельника в Петербурге более 40 автобусов выйдет на маршруты

Решение было принято по итогам мониторинга пассажиропотока. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Решение было принято по итогам мониторинга пассажиропотока. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице с 13 апреля на шести маршрутах увеличат число автобусных рейсов.

В понедельник в городе будет увеличено количество автобусных рейсов по маршрутам: № 1, 13, 20, 114, 115а, 327.

Как сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса», в общей сложности на линию выйдет 41 дополнительная единица подвижного состава.

На предприятии также напомнили петербуржцам о соблюдении режима самоизоляции, а также об использовании индивидуальных средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, у Петропавловки заметили «моржей», вышедших из самоизоляции. Пловцы удивили прохожих.