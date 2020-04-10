С понедельника в Петербурге более 40 автобусов выйдет на маршруты

С понедельника в Петербурге более 40 автобусов выйдет на маршруты
Решение было принято по итогам мониторинга пассажиропотока. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице с 13 апреля на шести маршрутах увеличат число автобусных рейсов.

В понедельник в городе будет увеличено количество автобусных рейсов по маршрутам: № 1, 13, 20, 114, 115а, 327.

Как сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса», в общей сложности на линию выйдет 41 дополнительная единица подвижного состава.

На предприятии также напомнили петербуржцам о соблюдении режима самоизоляции, а также об использовании индивидуальных средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, у Петропавловки заметили «моржей», вышедших из самоизоляции. Пловцы удивили прохожих.

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