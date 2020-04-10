У Петропавловки заметили «моржей», вышедших из самоизоляции

У Петропавловки заметили &#171;моржей&#187;, вышедших из самоизоляции
Петербуржцы заметили пловцов.Фото: vk.com/spb_today

В Кронверкском проливе у Петропавловской крепости заметили «моржей». Самоизоляция горожанам явно наскучила, и они решили освежиться.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Кадры с места заплыва очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что окунуться решили двое молодых людей.

Автор видео удивилась, увидев ныряющих горожан в такую погоду. На видео слышно, как сильно на набережной дует ветер.

«В Венеции во время карантина дельфины уже появились в каналах, а у нас, в Петербурге, — моржи», — заявила подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку не стали штрафовать за прогулку по парку в период самоизоляции.

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У Петропавловки заметили «моржей», вышедших из самоизоляции
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