Петербурженку не стали штрафовать за прогулку по парку в период самоизоляции

Петербурженку не стали штрафовать за прогулку по парку в период самоизоляции
Горожанка находилась в Приморском парке. Фото: pixabay

Петроградский районный суд вынес определение о возврате протокола и материалов дела о привлечении к административной ответственности петербурженки, которая решила прогуляться по закрытому парку.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Горожанку привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за то, что она находилась в Приморском парке Победы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, действия женщины подпадают под ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, и дело вернули в 18 отдел правоохранителям для устранения нарушений.

Напомним, посещать парки и скверы запрещено до 30 апреля. Их патрулируют больше тысячи сотрудников правопорядка в поисках нарушителей режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двум петербургским фирмам грозят штрафы до полумиллиона за работу в карантин.

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