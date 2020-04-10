В Южной Корее выявили около сотни повторных заражений COVID-19

Ученые хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших. Фото: pixabay

Ученые хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших. Фото: pixabay

В Южной Корее 91 житель повторно заразился инфекцией COVID-19 после лечения.

Обо всем стало известно в пятницу, 10 апреля. Согласно данным информагентство «Йонхап», местные жители соблюдали карантин после выздоровления, затем медики проверяли их повторно на наличие в организме вируса. Тест оказался положительным.

Как сообщил «Интерфакс», из легких повторно инфицированных ученые взяли клетки, чтобы провести более точные анализы. Они хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших.

По состоянию на 10 апреля, в Южной Корее зарегистрировали 10 450 случаев заражения COVID-19. При этом выздоровевших — больше семи тысяч.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией.

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