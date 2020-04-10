В Китае перестали считать собак съедобными животными

В Китае перестали считать собак съедобными животными
Собак больше не рассматривают как скот. Фото: pixabay

В Китае исключили собак из списка животных, которых можно употреблять в пищу.

Согласно данным министерства сельского хозяйства КНР, соответствующие меры стали реакцией на вспышку коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, ведомство убрало собак из списка животных, которых можно считать домашним скотом. Представитель министерства отметил, что по мере развития цивилизации собаки стали считаться только компаньонами человека и домашними питомцами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как собаки переживут карантин из-за коронавируса.

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