Кинолог рассказал, как собаки переживут карантин из-за коронавируса

Собаки хорошо перенесут карантин, если уделять внимание трюкам и играм.

«Что касается ограничений в 100 метров и невозможности дальних и длительных прогулок, собакам в первую очередь важна не продолжительность прогулок, а их интенсивность. Если вы наполните короткую прогулку интенсивной игрой, разучиванием трюков или отработкой упражнений, то собака абсолютно не пострадает», — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что дома также желательно проводить тренировки с собаками, которые не требуют перебегания с места на место.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что домашние животные не болеют коронавирусом. Кроме того, они не являются даже переносчиками. В последнее время жители Северной столицы очень волнуются из-за COVID-19. Что неудивительно, ведь в городе уже зарегистрированы случаи заболевания.