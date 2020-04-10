Петербургским школьникам подарили 4,5 тысячи планшетов для дистанционного обучения

В Северной столице компании и общественные организации подарили 4,5 тыс. планшетов школьникам. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

В ходе онлайн-трансляции круглого стола «Мир в условиях пандемии: COVID-19 Глобальные стратегии» глава Петербурга рассказал, что такой презент детям вручили для того, чтобы они смогли продолжить обучение на дому из-за угрозы распространения нового вируса.

Беглов также выразил свою благодарность бизнес сообществу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов сравнил нарушение карантина с самострелом. Губернатор Петербурга призвал горожан оставаться дома.