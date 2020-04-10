Беглов сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом

Беглов сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться дома, а нарушение карантина он сравнил с самострелом.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. В эфире телеканала «Россия 24» глава города отметил, что каждому сегодня следует осознать масштаб угрозы и остаться дома.

По словам Беглова, важно помнить, что, решаясь на нарушения, человек ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей.

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, не выходить на улицу без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, во сколько Петербургу обходится лечение инфицированных горожан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России завели первое дело за нарушение соцдистанции
Иммунитет к коронавирусу выявлен лишь у 3% протестированных россиян
Суд закрыл кофейню Elton Coffe на Заневском за работу в режим самоизоляции
В Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции
Автора комментария о «военных в Мурино» хотели наказать за фейки
В Москве вводят спецпропуска на время изоляции из-за COVID-19
Трамп опроверг информацию о докладе разведки США о COVID-19 в ноябре
В закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника