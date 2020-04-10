Беглов сравнил нарушение режима самоизоляции с самострелом

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться дома, а нарушение карантина он сравнил с самострелом.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. В эфире телеканала «Россия 24» глава города отметил, что каждому сегодня следует осознать масштаб угрозы и остаться дома.

По словам Беглова, важно помнить, что, решаясь на нарушения, человек ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей.

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, не выходить на улицу без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, во сколько Петербургу обходится лечение инфицированных горожан.