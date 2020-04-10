Беглов рассказал, во сколько обходится лечение инфицированных петербуржцев

Глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, во сколько городу обходится лечение одного заболевшего новым вирусом.

По словам губернатора, все зависит от того, в какой форме протекает заболевание.

В ходе онлайн трансляции круглого стола «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии» градоначальник рассказал, что на обеспечение человека, у которого коронавирус не вызывает явных симптомов, тратят 24 тыс. рублей.

Больного средней тяжести лечат почти за 125 тысяч рублей. Тяжело больного – в районе 500 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки, 9 апреля, в Северной столице выявили 35 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных COVID-19 в России достигло до 11 917 случаев.