В Москве вводят спецпропуска на время изоляции из-за COVID-19

В Москве вводят спецпропуска на время изоляции из-за COVID-19
Москва. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков на время самоизоляции.

Власти Москвы планируют выдавать жителям специальные QR-коды для поездки на работу. Как рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик, на спецпропусках будет указано место жительства и место работы горожанина.

Как сообщает РБК, те, кто работает в дистанционном режиме, смогут пользоваться пропусками для похода в аптеку или в продуктовый магазин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки больше всего пациентов с коронавирусом было выявлено в Москве. Общее число зараженных COVID-19 в России достигло 11 917 случаев. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции.

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