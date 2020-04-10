В России завели первое дело за нарушение соцдистанции

Российские правоохранители составили первый в истории страны протокол за нарушение социальной дистанции в рамках ограничительных мер на фоне распространения новой инфекции.

Нарушителем введенных мер стал подмосковный журналист. В отношении мужчины составили два протокола по статьям «Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан» и «Несохранение дистанции более 1 метра от других граждан».

Как сообщил «Интерфакс», мужчину и ранее пытались привлечь по первой статье, но суд вернул дело правоохранителям

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли одну из кофеен на два месяца за работу в карантин. Заведение проигнорировало запрет на деятельность заведений общепита.