Суд закрыл на месяц бар в Пушкине, работавший в условиях угрозы эпидемии

В Пушкинском районе закрыли бар, который проигнорировал постановление правительства и требования Роспотребнадзора. Продолжить работу заведение сможет только через месяц.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Бар «Погребок Флинта», раположенный на Малой улице, продолжил принимать посетителей, несмотря на введенный запрет в целях по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, предприниматель пришел в суд и полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

Теперь заведение должно будет приостановить работу на ближайшие 30 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл кофейню Elton Coffe в Петербурге за работу во время карантина.