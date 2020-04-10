Суд закрыл на месяц бар в Пушкине, работавший в условиях угрозы эпидемии

Суд закрыл на месяц бар в Пушкине, работавший в условиях угрозы эпидемии
Заведение не сможет работать ближайший месяц. Фото: pixabay

В Пушкинском районе закрыли бар, который проигнорировал постановление правительства и требования Роспотребнадзора. Продолжить работу заведение сможет только через месяц.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Бар «Погребок Флинта», раположенный на Малой улице, продолжил принимать посетителей, несмотря на введенный запрет в целях по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, предприниматель пришел в суд и полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

Теперь заведение должно будет приостановить работу на ближайшие 30 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл кофейню Elton Coffe в Петербурге за работу во время карантина.

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