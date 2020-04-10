В Петербурге оштрафовали владельца цветочного магазина за нарушение карантина

В Петербурге оштрафовали владельца цветочного магазина за нарушение карантина
Владелец решил не закрывать свой магазин KORA FLOWERS. Фото: pixabay

В Северной столице продолжают наказывать индивидуальных предпринимателей, которые игнорируют запреты во время карантина. Очередной владелец, который продолжил работу, отделался штрафом.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Цветочный магазин KORA FLOWERS работал на улице Чайковского.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, представитель магазина пришел в суд и полностью признал вину в административном правонарушении.

Теперь предпринимателю предстоит выплатить штрафа в размере 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл на месяц бар в Пушкине, работавший в условиях угрозы эпидемии.

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