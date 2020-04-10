Институт Вредена в Петербурге закрылся из-за коронавируса

Институт Вредена в Петербурге закрылся из-за коронавируса
Что произошло в НИИ, пока остается загадкой. Фото: pixabay.com

Петербургский НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена закрыт на карантин. Внутри здания остаются врачи и пациенты.

В пятницу, 10 апреля, на официальном интернет-портале медицинского учреждения появилась информация, что Роспотребнадзор закрыл институт для проведения карантинных мероприятий. На какой срок НИИ перестал функционировать, в сообщении не уточняется.

Также неизвестна причина, по которой Роспотребнадзор прибегнул к столь строгим мерам. Сейчас специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации в институте. Оставшихся внутри медиков и пациентов исследуют на коронавирусную инфекцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общежитие колледжа Политехнического университета на проспекте Энгельса закрыли на двухнедельный карантин из-за зараженного студента.

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