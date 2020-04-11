В субботу в Петербурге ожидается снег и гололедица

В субботу в Петербурге ожидается снег и гололедица
На дорогах Петербурга гололед. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 11 апреля, в Петербурге ожидается облачная погода ночью, с прояснениями — днем.

Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

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