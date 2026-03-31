Взрыв в Нефтекамске связали с нарушением промышленной безопасности

После взрыва на территории «Нижнекамскнефтехима» в городе Нефтекамске было возбуждено уголовное дело. Хлопок в одном из цехов произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Точное количество пострадавших устанавливается, сообщает «Лента.ру».
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.