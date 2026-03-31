Взрыв в Нефтекамске связали с нарушением промышленной безопасности

Международная группа астрономов обнаружила в межзвездном объекте 3I/ATLAS высокую концентрацию компонентов, запускающих термоядерную реакцию. Одни ученые объясняют находку древним возрастом объекта, а другие не исключают его искусственного происхождения.Астрономы проанализировали данные спектроскопии телескопа «Джеймс Уэбб». В результате наблюдений ученые обнаружили высокое содержание дейтерия в метане, который выделяет объект.Также специалисты выяснили, что вода в его составе обогащена этим изотопом в десятки раз сильнее, чем в известных кометах. Помимо дейтерия, был обнаружен и тритий. Оба этих компонента запускают термоядерную реакцию, благодаря которой звезды получают энергию. Результаты наблюдений были направлены в журнал Nature и Nature Astronomy.Гарвардский астрофизик Ави Леб обратил внимание, что дейтерий является термоядерным топливом. По его словам, аномальное количество данного вещества может указывать на искусственное происхождение 3I/ATLAS.При этом авторы исследований связывают...