Что известно о ДТП с участием актрисы Татьяны Васильевой

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народной артистки России Татьяны Васильевой. Актриса направлялась к спортивному клубу в районе Таганки, когда ее настиг автомобиль.

Как рассказали сын и невестка артистки, машина проехала по ногам Татьяны Григорьевны. Актриса осталась сидеть на обочине, а автомобиль скрылся с места происшествия. Позже виновника ДТП удалось найти по камерам наблюдения.

Наследник звезды отметил, что у матери «дикие боли в ногах» и ей трудно передвигаться. По словам самой Васильевой, идти по дороге ей пришлось из-за строительных работ, которые ведутся уже 15 лет — столько, сколько она занимается в этом клубе.

У актрисы диагностировали травму капсульно-связочного аппарата и повреждение мышц левой стопы. Несмотря на это, она заявила, что не намерена отказываться от запланированных выступлений.

Личная жизнь и карьера

Татьяна Васильева была замужем дважды. Первым супругом стал народный артист России Анатолий Васильев, в браке с которым родился сын Филипп. Спустя 13 лет пара рассталась. В программе «Судьба человека» актриса признавалась, что изменяла мужу, в том числе встречалась с актером Михаилом Державиным, который на тот момент был женат. Она рассказывала, что в отсутствие его супруги переселялась к нему с вещами, и коллеги воспринимали ее как «походную жену».

В 1983 году Васильева вышла замуж за заслуженного артиста РФ Георгия Мартиросяна. В этом браке родилась дочь Елизавета, но спустя 13 лет и эти отношения закончились разводом. В программе «Секрет на миллион» актриса также рассказывала, что на протяжении 16 лет у нее был любовник, который был официально женат. Она признавалась, что многое узнала в сексе и поняла, как мужчина должен заботиться о женщине.

Творчество

Актриса продолжает творческую деятельность: в кино не снимается, но активно участвует в театральных постановках в Москве и ездит с гастролями. Она объясняла, что театр — это ее призвание, а в кино она готова работать только с режиссером, который поставит ей задачу, чтобы она попыталась ее выполнить.

Васильева утверждает, что в свои годы чувствует себя отлично, занимается работой и проводит время с внуками. Она категорически против дома престарелых и мечтает встретить свой последний день на сцене. В передаче «Звезды сошлись» актриса признавалась, что мечта умереть на сцене, и если Бог пошлет такую смерть, она будет великой.