На «синюю» ветку метро вышли новые «Балтийцы» с медиаэкранами

На вторую линию метрополитена Санкт-Петербурга вышли четыре состава «Балтиец» с медиаэкранами в окнах и улучшенной системой безопасности.

В церемонии запуска первого поезда участвовали председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Вагоны получили обновленный интерьер с дополнительными поручнями у торцевых дверей, измененной формой поручней в проемах и повышенной высотой защитного стекла.

Специалисты оснастили составы автоматической системой обнаружения и тушения возгораний, улучшенной вентиляцией с равномерным распределением воздуха и увеличенным числом вентиляторов, а также надежной системой электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В оконных проемах одного из вагонов были установлены медиаэкраны. Устройства отображают интерактивную навигацию с текущими и соседними станциями, пересадками, выходами, положением вагона на платформе и названиями улиц, а также краткие исторические сведения о районах. Экраны работают без звука, для детей предусмотрен контент с персонажем «кот метро», который объясняет правила поведения и использования эскалатора.

Денис Минкин подчеркнул, что установка медиаэкранов повышает информативность поездок для пассажиров. Специалисты улучшили системы управления, тормозные механизмы и показатели динамики движения состава.

Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Телеграм-канале сообщил, что новое составы окрашены в цвет линии. По его словам, в метрополитен планируют поставить 950 новых вагонов.

Отметим, что эксперимент с медиаэкранами продлится до июня 2026 года. По его результатам руководство примет решение о целесообразности масштабирования проекта на весь парк транспорта.