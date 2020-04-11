Утром Mercedes снес ограждение на Дальневосточном проспекте

Утром 11 апреля на Дальневосточном проспекте в Невском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Mercedes.
Машина угодила в дорожное ограждение. По словам очевидцев, автомобиль занесло на скользкой дороге.
«Мерс занесло на скользкой дороге на Дальневосточном проспекте (переобулись)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге и Ленобласти зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий после введения режима самоизоляции в городе.