Число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса

Число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса
Дети в ДТП не пострадали. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленобласти зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий после введения режима самоизоляции в городе.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, в начале недели, 6 апреля, в городе и области произошло 205 автомобильных аварий, что в три раза меньше, чем за один день в прошлом месяце. К примеру, 12 марта в регионе произошло 555 ДТП.

В Петербурге в тот день произошло 174 аварии. Из них восемь ДТП — с пострадавшими и девять — с ранеными. Дети в этих ДТП не пострадали.

В Ленобласти произошла 31 авария. Из них одна была с пострадавшим и одна с погибшим. Травмирования или гибели детей также не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек.

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