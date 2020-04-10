В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 238 ДТП.

Согласно статистике за 9 апреля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге погиб один человек, пострадали пять человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.