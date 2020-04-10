В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек

В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 238 ДТП.

Согласно статистике за 9 апреля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге погиб один человек, пострадали пять человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД возле поселка Бугры произошло массовое ДТП
Жителей Волховстроя будут судить за кражи на ж/д станциях
Четверо пенсионеров в Петербурге отдали лжебанкирам больше 1,5 млн
Собянин сообщил, что пик коронавируса в Москве пока не наступил
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом
СК возбудил дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге
В Петербурге на период режима самоизоляции предложили продлить «тихий час»
Петербуржец оспаривает в суде запрет на посещение парков