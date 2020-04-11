В Петербурге на фоне коронавируса снизилось количество ДТП

В Петербурге на фоне коронавируса снизилось количество ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге и Ленобласти зафиксировано снижение числа ДТП после введения режима самоизоляции в городе.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, в начале недели, 6 апреля, в городе и области произошло 205 автомобильных аварий, что в три раза меньше, чем за один день в прошлом месяце. К примеру, 12 марта в регионе произошло 555 ДТП.

В Петербурге в тот день произошло 174 аварии. Из них восемь ДТП — с пострадавшими и девять — с ранеными. Дети среди них нет. В Ленобласти произошла 31 авария. Из них одна была с пострадавшим и одна с погибшим. Травмирования или гибели детей также не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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